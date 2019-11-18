Xiaomi eBook Reader стоит 80 долларов

Компания Xiaomi давно радует нас качественными устройствами за адекватные деньги, а в этот раз производитель выпустил еще более интересный гаджет под названием Xiaomi eBook Reader. Устройство выглядит стильно и интересно, плюс стоит всего 80 долларов, что для электронной читалки очень даже вменяемые деньги. Стоит отметить, что вы можете с такого устройства с радостью читать, получать информацию из интернета, листать журналы и газеты. Для пользователей, которые любят читать, но не хотят брать обычные бумажные книги, это идеальная возможность и экологию спасти от загрязнения, и получить компактный гаджет с громадным количеством памяти внутри, на которую можно записать не пару книжек, а целую громадную библиотеку книг.