Xiaomi готовит Mi Pad 4

Появилась информация о том, что компания Xiaomi в ближайшее время планирует анонсировать новый планшетный компьютер Mi Pad 4. Пока что это только слух, но он вполне логичный — сейчас на рынке не так много достойных продуктов бюджетного или среднего класса. У пользователей есть возможность купить iPad, либо какой-то Lenovo с плохим разрешением и низкой производительностью. Думаю, если производитель из Китая покажет достойный планшет с хорошим дисплеем и адекватной начинкой за хорошие деньги, то пользователи станут активно покупать такого рода продукт. Все же, сейчас слишком уж много дорогих планшетов, а доступных решений практически нет. Вот здесь производителю и стоит врываться на рынок. Будем ждать официального анонса, чтобы рассказать вам все самое интересное в ближайшее время.