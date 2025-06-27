Xiaomi готовит XRING 02 для автомобилей и планшетов

Инсайдеры сообщают, что компания Xiaomi работает над собственным чипом под названием XRING 02 — это уже второе поколение данной серии процессоров китайского производителя. Создание собственного чипа даст Xiaomi больший контроль над железом в будущих устройствах и откроет путь к более тесной интеграции этих устройств друг с другом. Например, смартфон, планшет, смарт-часы и даже автомобиль, работающие на базе XRING 02, смогут синхронизировать уведомления, обмениваться функциями и работать как единая система. Если чип будет использоваться в автомобиле Xiaomi, то пользователь со смартфоном или часами на том же процессоре сможет, к примеру, удалённо открывать двери или запускать двигатель без необходимости в отдельном ключе.

Варианты использования практически безграничны, но многое зависит от технической реализации. Пока неясно, планирует ли Xiaomi использовать специальные версии XRING 02 в автомобилях, но такая вероятность рассматривается. С другой стороны, для конкуренции с Apple, Qualcomm и MediaTek компании Xiaomi необходимо использовать передовые техпроцессы TSMC, однако тут возникает проблема — получить доступ к 2-нанометровому техпроцессу компания не может. Соответственно, скорее всего, XRING 02 будет выпускаться по 3-нм техпроцессу TSMC N3E, что теоретически делает его менее продвинутым по сравнению с будущими 2-нм решениями конкурентов. Тем не менее, пока что выводы делать рано — процессор ещё на самой ранней стадии разработки.