Xiaomi готовит для Mi Pad 5 уникальный софт

Xiaomi подтвердила, что представит серию планшетов Mi Pad 5 на мероприятии по запуску Mi MIX 4 уже завтра, 10 августа. В преддверии этого, как и любой другой китайский бренд, компания стала раскрывать главное особенности своих будущих планшетов, чтобы привлечь больше внимания к будущему релизу. Согласно одному из этих тизеров, продукт будет поставляться со специализированной программной функцией. По словам Лю Минга, менеджера по продукту MIUI, предстоящая серия Mi Pad 5 будет поставляться с новым приложением безопасности MIUI, разработанным специально для планшетов. Но, к сожалению, больше деталей сообщать представитель компании не стал, так как, вероятно, они секретные. Для тех, кто не знает, приложение «Безопасность» в MIUI отвечает за многие основные функции оболочки Android от Xiaomi. Следовательно, его нельзя удалить, как несколько других системных приложений на MIUI 12.5.

Приложение MIUI Security включает в себя не только параметры безопасности, но и настройки батареи, режим Game Turbo и очиститель памяти, и это лишь некоторые из них. Поскольку эти функции для планшетов немного отличаются как по пользовательскому интерфейсу, так и по функциональности, компания представит переработанное приложение для серии Mi Pad 5. Какие именно там будут функции и что производитель планирует привнести нового — пока что большой вопрос, на который у нас нет ответа. Но, вероятно, команда готовит нечто действительно необычное, о чем мы завтра узнаем все детали.