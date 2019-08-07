Xiaomi готовит игровой монитор с частотой обновления 144 Гц

Кажется, компания Xiaomi всерьез взялась за сегмент устройств для геймеров. Как сообщают сетевые источники, китайский производитель готовит к выходу геймерский 34-дюймовый изогнутый монитор с разрешением QHD+ и соотношением сторон 21:9. Частота обновления дисплея составит 144 Гц. Его выход ожидается в ноябре этого года. Напомним, что недавно Xiaomi представила геймерский ноутбук Mi Gaming Laptop 2019 с новыми процессорами Intel девятого поколения и до 16 ГБ оперативной памяти. Не стоит забывать и об игровом подразделении Black Shark с их недавней новинкой – игровым смартфоном Black Shark 2 Pro.