Xiaomi готовит к официальному релизу Mix Fold 4

Некоторое время назад инсайдеры уверенно заявляли о том, что китайская компания Xiaomi активно работает над новым устройством в серии Mix Fold, а сегодня оно было сертифицировано в организации CCC (без получения сертификата от этой организации устройство нельзя продавать на территории Китая, так что это обязательный пункт). Новый складной флагманский смартфон поступил на сертификацию с модельным номером 24072PX77C и, судя по характеристикам в документах, он будет поддерживать зарядку мощностью 67 Вт. Это значит, что уже четвёртый раз подряд компания Xiaomi использует одну и ту же мощность зарядки для своего складного устройства. Стоит отметить, что в документах указано, что новый складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 будет работать с зарядным устройством MDY-15-EQ, которое представляет собой адаптер мощностью 67 Вт и поставляется в комплекте с новым гаджетом.

Это хорошая новость, потому что пользователю не придётся покупать новую зарядку при покупке смартфона. К сожалению, в списке характеристик не раскрывается другая информация о новом смартфоне, но можно смело ожидать, что он будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В релиз смартфон Xiaomi выпустит Mix Fold 4, скорее всего, поступит в июле, но какие у него будут фишки помимо производительного процесса и более продвинутой системы камер никто не знает. Вероятно, компания готовит нечто уникальное, но пока что никаких данных по этому вопросу нет. Будем ждать новостей в будущем.