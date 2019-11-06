Xiaomi готовит к релизу Mi Watch Pro

Компания Xiaomi в последнее время показывает множество интересных решений, которые стоят адекватных денег и при этом позволяют получить все те функции, которые у прямых конкурентов стоят гораздо дороже. Недавно вот производитель представил достаточно мощное решение Mi Watch, после чего появилась информация, что это лишь базовая версия умных часов, а будет еще продвинутая под названием Mi Watch Pro. Пока что данных о новинке не так уж много, но производитель планирует оборудовать более крутую версию часов большим набором возможностей и параметров. Остается только надеяться на то, что стоимость тоже будет адекватной и не нужно будет платить слишком уж много за часы от компании Xiaomi. Мы ее хоть и любим, но это далеко не первый класс.