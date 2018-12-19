Xiaomi готовит к запуску смартфон Mi Play

Xiaomi представит новый смартфон серии Mi Play 24 декабря. В сети появились новые изображения еще неанонсированного смартфона.

Новинка имеет каплевидный вырез фронтальной камеры и двойную основную камеру сзади. Подробностей об устройстве пока мало. Скорее всего смартфон получит 6.18-дюймовый IPS Full HD+ дисплей, процессор Snapdragon 845 с жидким охлаждением, разъем USB Type-C, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти, графику Adreno 630, модем X20 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1,2 Гбит/с, аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и приблизительную цену в $300.