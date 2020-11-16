Xiaomi готовит новый Black Shark

В последнее время китайские производители стали достаточно активно работать над созданием действительно мощных флагманов, так как это позволяет не переживать о привлекательности конечного продукта для потенциального покупателя. Теперь же инсайдеры сообщили достаточно интересную информацию о том, что вскоре официально будет представлен смартфон Xiaomi Black Shark, который получит достаточно привлекательный процессор с высокой производительностью, качественную систему охлаждения, приличный дисплей и прочие мелкие бонусы, которые отлично смотрятся на флагманском продукте. Вопрос только в конечной стоимости этого смартфона, так как если устройство будет сильно дешевле конкурентов, то оно автоматически станет популярным.