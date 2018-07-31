Xiaomi готовит новый Mi Gaming

Появилась весьма интересная информация о новом игровом ноутбуке компании Xiaomi под названием Mi Gaming. Дело в том, что производитель при достаточно низкой стоимости продукции умудряется устанавливать на свои решения очень и очень мощное железо. Есть мнение, что компания даже выпускает продукцию себе в убыток, лишь бы наработать аудиторию, но мы об этом ничего точно сказать не можем. Новое устройство должны показать уже 3 августа, это будет ноутбук с видеокартой GTX 1050 Ti и FullHD дисплеем в базовой комплектации. Будет еще более продвинутая модель, но о ней пока что информации не так много. Да и зачем гадать, если через три дня нам уже покажут новинку и можно будет говорить с уверенностью о возможностях ноутбука в рабочих задачах. Ждем анонса с большим нетерпением — хочется уже узнать больше данных.