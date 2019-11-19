Xiaomi готовит новый Mi Smart Band

2019-11-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Smart Band; [73]
На просторах интернета появилась информация о том, что компания Xiaomi совсем скоро выпустит совершенно новое поколение спортивных браслетов Mi Smart Band. Пока что о продукте не так много интересной информации, плюс сразу несколько инсайдеров говорят о разных особенностях устройства, так что мы не совсем понимаем, чему верить, а что выдумка. Однако совсем скоро производитель точно представит свое новое устройство и тогда можно будет говорить о новых фишках гаджета, о том, что устройство умеет, а что нет. Мы надеемся в первую очередь на то, что производитель сделает ставку на доступность и новый браслет будет продаваться за адекватные деньги, что крайне полезно на самом деле. Будем ждать официального анонса, а потом уже поговорим.


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