Xiaomi готовит смартфон с 48 МП камерой

В сети появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует выпустить смартфон с камерой на 48 мегапикселей. Пока что информация носит форму слуха и никаких официальных данных по этой теме нет, да и в самой компании особо информацией не делятся, но если бренд действительно решит что-то подобное выпустить, то будет очень круто. Все же на рынке очень мало сейчас продуктов, которые сфокусированы именно на фотографию. Да, каждый второй флагман сейчас способен порадовать потенциального покупателя хорошим качеством снимков, но это очень дорогие гаджеты. Не каждый может позволить себе флагман за тысячу долларов или даже дороже. Будем надеяться, что китайский гигант действительно решится пойти на это и выпустит совершенно новый смартфон с камерой высокого разрешения.