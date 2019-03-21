Xiaomi готовит смартфон с 6,8-дюймовым экраном и АКБ на 5500 мАч

Издание Igeekphone.com поделилось рендерами и подробностями о неназванном смартфоне, разработку которого приписывают компании Xiaomi. Утверждается, что аппарат получит 6,8-дюймовый Samsung AMOLED дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, фронтальную камеру на 24 Мп, расположенную в круглом вырезе, подэкранный сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру на 20 Мп, 16 Мп и 8 Мп, новый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 612, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, от 64 ГБ до 256 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки.