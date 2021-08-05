Xiaomi готовит умные OLED-телевизоры второго поколения

Xiaomi запланировала мероприятие по запуску новых продуктов в своей стране на 10 августа, где она представит свой новейший смартфон серии Mi MIX — Xiaomi Mi MIX 4. У него, если верить информации инсайдеров, будет встроенная под дисплеем камера — это первое подобное решение производителя. Но Mi MIX 4 — не единственный продукт Xiaomi, который представят на мероприятии 10 августа. Компания также планирует анонсировать еще несколько продуктов, в том числе высококлассную интеллектуальную колонку и второе поколение OLED-телевизоров. Китайская компания заявила, что в следующем поколении OLED-телевизоров будет значительно улучшено качество изображения. Подробности об этом Smart TV остаются неизвестными, но мы ожидаем узнать их перед официальным запуском на следующей неделе благодаря утечкам со стороны популярных инсайдеров.

Стоит напомнить, что в июне прошлого года Xiaomi выпустила свой первый смарт-телевизор на OLED-матрице под брендом Mi TV Master по цене 12999 юаней (примерно 2011 долларов), но теперь он доступен по сниженной цене в 9999 юаней (около 1546 долларов) в Китае. Mi TV Master оснащен 10-битной 65-дюймовой OLED-панелью с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц, MEMC, цветовым охватом 98,5% DCI-P3, коэффициентом контрастности 1000000: 1, максимальной яркостью 1000 нит, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и откликом 1 мс. Работает телевизор на процессоре MediaTek MTK9650 с графическим процессором Mali-G52 MC1 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти для хранения личного контента.