Xiaomi готовит умную колонку

На рынке появилось очень много умных колонок, которые способны отвечать на ваши голосовые команды. Это действительно удобно — просто говоришь «какая на улице погода» и колонка тебе говорит нужную информацию, плюс можно музыку запускать и так далее. Вариантов колонок на рынке огромное множество, но большая их часть не подходит для обычных пользователей, так как слишком дорого или колонка не умеет говорить на русском языке. Теперь появились данные о том, что компания Xiaomi готовит к релизу свой вариант колонки, которая будет максимально доступной и понятной. У нас информации об этом не так уж много, но если производитель действительно запустит свой вариант за адекватные деньги, то это будет интересно. Будем с большим нетерпением ждать официального анонса продукта.