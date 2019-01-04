Xiaomi готовится к выпуску новых умных телевизоров Mi TV

Крупнейший производитель смартфонов Xiaomi, начинает 2019 год с запуском новых умных телевизоров. Компания сообщала о том, что в ближайшие дни она запустит несколько моделей Mi TV.

В настоящее время китайский гигант электроники продает 43-дюймовые, 49-дюймовые и 55-дюймовые телевизоры Mi LED. Таким образом, можно предположить, что грядущие телевизоры этой марки будут иметь размер экрана более 43 дюймов. Компания заявляет, что предлагая высококачественное оборудование с отличным контентом по доступным ценам, она стала брендом интеллектуального телевидения страны номер один.