Xiaomi готовится представить 30-дюймовый изогнутый монитор

Недавно появились свежие сливы информации, которые показывают, что Xiaomi, по-видимому, готовится к запуску нового 30-дюймового изогнутого сверхширокого монитора, который будет поддерживать дисплей с частотой обновления 240 Гц. Согласно отчету ITHome, новый Mi Monitor от китайского технологического гиганта будет запущен в самое ближайшее время в Китае — в период, который сильно напоминает Черную пятницу в США. Вероятно, производитель хочет тем самым продать как можно больше устройств, так как желающих получить относительно доступный гаджет в этот период будет море. Другое дело, что эта изогнутых мониторов давно ушла — это совершенно бесполезный бонус, который не дает никакого преимущества в использовании в играх или программах.