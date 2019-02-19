Xiaomi и его новая модель Mi PowerBank

Модель будет особенной — впервые у Xiaomi внешний аккумулятор будет включать в себя функцию беспроводной зарядки по стандарту Qi для зарядки смартфонов. Предполагается, что его емкость составит 10 000 мАч, хотя и не исключается возможность релиза удвоенного объема в будущем.Презентация следующего флагмана Xiaomi Mi 9, состоится уже 20 февраля. Как утверждает MySmartPrice, в этот день Xiaomi не ограничится демонстрацией смартфона, предложит пользователям новую модель фирменного PowerBank, которые компания выпускает уже много лет. О стоимости смартфона пока неизвестно.