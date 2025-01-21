Xiaomi научилась запускать Windows на своих Android-планшетах

Сегодня компания Xiaomi официально объявила о работе над поддержкой Windows-приложений для своих устройств на базе операционной системы Android. Движок WinPlay Engine ориентирован в первую очередь на игры, которые, как правило, являются самым требовательным типом программного обеспечения для Windows. Xiaomi утверждает, что потеря производительности графического процессора составляет всего 2,9% и это полностью локальное решение, не требующее подключения к интернету. По заявлению компании, WinPlay поддерживает Steam, что является отличной новостью, так как это одна из крупнейших платформ для ПК-игр. Кроме того, если поддерживается Steam, возможно, будут поддерживаться и другие игровые магазины.

И компания Xiaomi уже начала набор тестировщиков для WinPlay — подать заявку могут владельцы Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 в Китае. Этот планшет обладает мощным железом (процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти), так что на нём технология будет работать хорошо. При этом пока неизвестно, сколько оперативной памяти требуется для работы WinPlay, так как это зависит от каждой конкретной игры. Также представитель компании заявил, что Tomb Raider: Game of the Year Edition работает на новой платформе со средней частотой в 45 кадров в секунду, а общее энергопотребление устройства при этом составляет 8,3 Вт. Естественно, движок ещё нужно будет дорабатывать, но это отличная новость для тех, кто хочет играть на планшете в топовые игры.