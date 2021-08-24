Xiaomi обновит свои ноутбуки до Windows 11

Xiaomi — один из немногих OEM-производителей смартфонов, который выпускает ещё и ноутбуки. Правда, все ноутбуки, продаваемые компанией, работают под управлением Microsoft Windows 10. Поскольку софтверный гигант из Редмонда теперь собирается выпустить Windows 11 в самое ближайшее время, Xiaomi официально обнародовала список подходящих ноутбуков Mi и RedmiBook, которые будут обновлены до последней версии операционной системы. Стоит напомнить, что Microsoft представила Windows 11 в конце июня — через несколько дней компания начала выпускать сборки Insider для определённого круга лиц. И в преддверии стабильного выпуска Windows 11 Xiaomi обнародовала список своих ноутбуков, на которых будет установлено обновление. Ниже перечислены ноутбуки Mi и RedmiBook, которые получат Windows 11.

Серия ноутбуков Mi: Mi Notebook Pro 14

Mi Notebook Pro 15 OLED

Mi Notebook Pro X

Mi Notebook Pro 15,6

Mi Notebook 15,6

Mi Notebook Air (модели Intel 8-го поколения)

Игровой ноутбук Mi (модели Intel 8-го поколения)

RedmiBook

RedmiBook Pro 14

RedmiBook Pro 15

RedmiBook Air 13

RedmiBook 13

RedmiBook 14

RedmiBook 14 2

RedmiBook 16

Игровой ноутбук Redmi G

Утверждается, что развертывание Windows 11 для перечисленных выше ноутбуков начнется в конце 2021 года и продлится уже в 2022 году. Также стоит отметить, что этот список применим только к ноутбукам, продаваемым в Китае, но на самом деле глобальная версия устройства тоже получит апдейт примерно в тот же период.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Notebook Pro 14
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