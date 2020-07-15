Xiaomi отправила в релиз Mi Electric Scooter Pro 2

В последнее время многие пользователи стали все чаще обращать внимание на самокаты от известных брендов, только не на обычные, которые требуют от пользователя активно двигаться, а на электрические, которые сами едут. Это достаточно интересное решение для больших и маленьких городов, так как на самокате можно спокойно ездить по городу и не тратить деньги на бензин, при этом не загрязняя окружающую среду и так далее. Теперь вот компания Xiaomi официально представила свою новую модель Mi Electric Scooter Pro 2, которая выглядит очень круто, довольно долго работает на одном заряде и стоит вполне разумных денег. Для большинства пользователей это вполне разумное решение, если учитывать, что сейчас тепло и ездить на самокате очень комфортно.