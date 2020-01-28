Xiaomi подтвердила 120-Гц дисплей у смартфона Poco X2

Бренд Poco и компания Xiaomi выпустили несколько тизеров, раскрывающих главные особенностей смартфона Poco X2. Как и предполагалось, аппарат получит дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также смартфону прочат 6,67-дюймовый экран с разрешением Full HD+, сдвоенную фронтальную камеру на 20 Мп и 2 Мп, квадрокамеру на задней панели, восьмиядерный процессор Snapdragon 730G с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 618, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев, дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и предустановленную операционную систему Android 10. Презентация смартфона состоится уже 4 февраля.