Xiaomi подтвердила дату запуска Redmi Note 9T

В твите был размещен плакат, в нем упоминается, что смартфон Redmi Note 9T будет официально представлен 8 января в Испании. Ожидается, что телефон поступит в Испанию как один из самых доступных смартфонов с поддержкой 5G.

Хотя пост в твиттере был удален, официальный Twitter Xiaomi global заявил, что смартфон Redmi Note 9T скоро будет официально представлен.

Redmi Note 9T будет поставляться с 6,53-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана Full HD+. За производительность будет отвечать процессор Dimensity 800U в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPPDR4x и до 256 ГБ памяти UFS 2.2.

Из коробки смартфон будет работать на базе ОС Android 10 с оболочкой MIUI 12. Новинка получит переднюю камеру с разрешением 13 мегапикселей, а на задней панели основной модуль на 48-мегапиксель в паре с 8-мегапиксельной сверхшироким объективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Redmi Note 9T поддерживает быструю зарядку 18 Вт для аккумулятора емкостью 5000 мАч. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. О ценах на Note 9T для европейских рынков ничего не известно.