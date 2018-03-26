Xiaomi показала Dual-Unit Half-Ear

Компания Xiaomi анонсировала наушники Dual-Unit Half-Ear, который при своих характеристиках и возможностях оказались достаточно привлекательными. Наушники интересно звучат, у них есть все необходимое для того, чтобы вы могли спокойно играть в игры или слушать музыку с максимальным удовольствием за эти деньги. Да, кстати, стоимость устройства составляет 10 долларов, это дешево даже для этой компании. Кстати, корпус наушников выполнен из керамики, что позволяет вам отойти от дешевого пластика и посмотреть на новый вариант исполнения недорогого девайса. Видимо, производитель отдает наушники по себестоимости, либо получает с каждой проданной модели максимум доллар. Зачем это делается? Для того, чтобы пользователи начали пользоваться и хвалили друзьям модель, а потом уже производитель будет зарабатывать.