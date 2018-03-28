Xiaomi показала Mi Gaming Laptop

Компания Xiaomi анонсировала игровой ноутбук Mi Gaming Laptop и он оказался вполне неплохим решением на каждый день. Устройство порадовало минимальной стоимостью на рынке — 950 долларов за вариант с процессором Intel Core i5-7300HQ, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой GTX 1050 Ti. Думаю, если вы давно хотели себе игровое решение для каких-то более простых игр, а не ААА-проектов, то данный девайс вам понравится. Плюс, его стоимость заметно ниже, чем большинство конкурентов на рынке, что тоже не может не радовать. В топовой комплектации стоимость ноутбука составляв 1430 долларов, это тоже довольно доступно, и вы получаете очень неплохой гаджет на все случаи жизни. Пока что цена для России не названа, будем ждать новостей по этому поводу. Все же, ноутбук и правда очень интересный.