Xiaomi показала ZMI Wireless Charger

Компания Xiaomi порадовала всех владельцев нового яблочного флагмана своей крутой беспроводной зарядкой ZMI Wireless Charger. Эта штука выглядит нереально стильно - черный корпус, круглая форма с логотипом по центру, совершенно компактные размеры, хотя смартфон сверху помещается отлично и ничего двигать, подпирать не нужно. Такую штуку ставишь себе возле кровати, перед сном кладешь смартфон на устройство и зарядка начинается. Вам не нужно втыкать в смартфон провода, не нужно разламывать выход кабелями, что очень и очень радует. Плюс, стоит такая штука всего 21 доллар! Это дешевле кабеля фирменного для зарядки смартфона яблочного, а возможностей и стиля здесь куда больше. Да и не только владельцам яблочного смартфона такое решение будет интересно, масса других решений так же поставляется с беспроводной зарядкой.