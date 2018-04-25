Xiaomi показала квадрокоптер

Компания Xiaomi частенько показывает нам нестандартные продукты — то фильтр для воздуха, то электросамокаты, то еще что-то. Теперь вот выпустили квадрокоптер по имени Mi Rabbit, который стоит всего 64 доллара и вполне себе неплохо летает. Весит такая штука всего 88 грамм, управлять устройством вы можете с планшета или смартфона, плюс специальный беспроводной контроллер под это дело выпустят. Встроенная батарея позволит вам летать десять минут, камера на 2 мегапикселя снимает в 720р, взлетает устройство на 25 метров от земли. Неплохой вариант для ребенка или того, кто хочет полетать, но не планирует тратить много денег на покупку здоровенного профессионального коптера. Правда, десяти минут будет маловато для комфортного полета, но попробовать стоит. Ничего дешевле вы найти не сможете.