Xiaomi покажет Mi Pad 5 15 сентября

Сегодня) Xiaomi официально объявила, что 15 сентября 2021 года она проведет мероприятие по запуску нового продукта. Хотя компания еще не сообщила, какой именно продукт она планирует представить в следующем месяце, ожидается, что она запустит Mi Pad 5 (серия планшетов) и смартфон Mi 11T для мирового рынка. Китайский технологический гигант поделился новостью через свой официальный Twitter-аккаунт, заявив: «Мы обещаем, что это будет захватывающий момент для всех вас!» К сожалению, компания не раскрыла никаких подробностей относительно глобального запуска 15 сентября. Впрочем, мы и без официального анонса понимаем, что именно представит производитель, так как это весьма ожидаемые релизы и их уже давно слили в сеть. Ранее мы уже сообщали о планах Xiaomi запустить серию Mi Pad 5 в Европе в следующем месяце.

В то время не было ни слова об официальной дате анонса, но теперь кажется, что мы можем ожидать глобального релиза 15 сентября. Точно так же мы также сообщали о том, что компания готовится к запуску Mi 11T в следующем месяце. Однако, в отличие от Mi Pad 5, наши источники сообщили, что бренд выпустит новый смартфон 23 сентября. С другой стороны, имейте в виду, что на данный момент это все еще предположение, поэтому отнеситесь к этому отчету с долей скепсиса и следите за обновлениями — вполне возможно, что в обозримом будущем данные продукты действительно будут анонсированы, но есть шанс и того, что на деле планшет производитель представит заметно позже.