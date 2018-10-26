Xiaomi представил миниатюрную смарт-колонку с ИИ XiaoAi Bluetooth speaker

Xiaomi представил новую миниатюрную беспроводную колонку XiaoAi Bluetooth speaker. Музыкальный гаджет выделяется очень легким весом и по приятной цене 7 долларов США. Xiaomi XiaoAi Bluetooth speaker похож на модель Xiaomi Mi Compact Bluetooth Speaker 2, весит малыш на два грамма легче. Корпус динамика пластиковый и не боится царапин. К нему цепляется шнурок для удобной переноски в руках, его можно прикрепить к рюкзаку или другим вещам.

Внутри — динамик с функцией DRC, который при малых размерах способен выдавать мощные басы. Объем аккумулятора — 450мАч, этого достаточно для 4 часов активной работы и до 40 дней в режиме ожидания. Фишка Bluetooth-колонки в поддержке системы искусственного интеллекта с голосовым помощником XiaoAi. Портативный динамик может запускать музыку и принимать входящие звонки. На сегодняшний день XiaoAi понимает только китайский язык и когда заговорит на других языках пока неизвестно.