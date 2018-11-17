Xiaomi представила 150-дюймовый проектор стоимостью 2000 долларов

Xiaomi выпустила новые продукты в США как эксклюзивные версии Walmart, среди которых был новый проектор Xiaomi Mi Laser на 150-дюймовом Android-телевизоре. Проектор необычно дорог для экрана 1920 x 1080p, стоимостью $ 1,999,99. Mi Laser имеет сверхкороткую проекцию для непосредственной установки на стену.

Лазерный проектор Xiaomi Mi оснащен технологией Advanced Laser Display (ALPD), позволяющей выводить до 150-дюймового проекционного экрана с разрешением Full HD. Китайская компания упаковала множество функций в эту модель, включая стеклянную пылезащитную крышку, моторизованный фокус, коррекцию трапецеидальных искажений до 8 пунктов и высокоскоростную флэш-память eMMC на 16 Гбайт. В Mi Laser имеется полнодиапазонная стереосистема с общим выходом 30 Вт, а также пульт дистанционного управления Bluetooth, интеллектуальное управление температурой и защита от автоматического отключения. Xiaomi утверждает, что его новый проектор поддерживает HDR-видео и предлагает три уровня яркости: стандартный, фильм и динамический. Минимальный размер изображения составляет 80 дюймов, а частота обновления составляет 60 и 120 Гц. Хотя проектор примечателен для домашнего использования. Недостаток поддержки UHD 4K в этой ценовой категории особенно удивителен, но клиенты, заинтересованные в продукте Xiaomi, теперь могут купить эту модель в США через Walmart.