Xiaomi представила Fengmi 4K Laser Projector Pro

Практически любой пользователь, который интересуется темой современных технологий, знает про компанию Xiaomi и уверен в том, что этот производитель делает самые доступные гаджеты на рынке. Однако сегодня компания официально представила свой новый проектор, который называется Fengmi 4K Laser Projector Pro и стоит при этом 1800 долларов. Это достаточно дорогое удовольствие, которое, конечно, выдает крайне качественную картинку в разрешении 4К на громадную диагональ. Для фанатов кино это прямо шикарный вариант, только нужно еще и стену необходимой площади иметь. Это отличный пример того, что китайская компания может делать не только доступные пылесосы или зубные щетки, но и достаточно дорогую и очень крутую продукцию.