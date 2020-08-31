Xiaomi представила MIJIA LCD Blackboard

Компания Xiaomi славится своими достаточно интересными решениями, которые позволяют пользователю получать удовольствие от качественного продукта за разумные деньги. В этот раз производитель решил выпустить в продажу свой планшетный компьютер MIJIA LCD Blackboard, который не только выглядит достаточно интересно и привлекательно, но и обладает диагональю в двадцать дюймов. Этого предостаточно, чтобы потенциальный покупатель мог насладиться качеством контента и не думал о том, что ему не хватает диагонали для комфортной работы или просмотра фильмов. Так что самое время присмотреться к устройству и подождать, пока оно выйдет в свет. На территории России гаджет пока что никто не представил, не говоря уже о стоимости продукта.