Xiaomi представила MIJIA Smart Humidifier

Умные гаджеты в последнее время пользуются невероятной популярностью на рынке, так как многим пользователям хочется получить качественный продукт за разумные деньги и получить взамен что-то полезное. Например, сейчас официально представлен увлажнитель воздуха Xiaomi MIJIA Smart Humidifier, который выглядит достаточно стильно, при этом он просто шикарно справляется с поставленной задачей и позволяет наслаждаться качественным воздухом. Конечно, стоит понимать, что на текущий момент производитель назвал стоимость только для локального рынка, так что нужно немного подождать, пока устройство доберется до России, а потом уже можно будет говорить о качестве, цене и прочим особенностям. Вопрос только в стоимости на текущий момент.