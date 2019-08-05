Xiaomi представила Mi Gaming 2019

Компания Xiaomi официально представила новый игровой ноутбук Mi Gaming 2019, который реализован в трех вариантах комплектации. Есть модель с процессором на четыре ядра с 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой GTX 1660 Ti, есть более мощное решение, которое выдает заметно больше возможностей, но и стоит дороже. За базовую модель ноутбука просят 1080 долларов, это весьма доступно по меркам современного рынка, есть еще более мощная модель с видеокартой RTX 2060. За самую мощную модель ноутбука просят всего 1300 долларов и это не много, если учитывать, сколько за эти деньги вы получаете производительности. Ждем официального релиза в нашей стране и можно будет говорить более предметно о конкуренции с другими ноутами.