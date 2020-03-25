Xiaomi представила Mi Smart Compact Projector

Компанию Xiaomi мы отлично знаем по достаточно качественным и, что самое главное, недорогим продуктам, которые могут легко конкурировать с основными игроками на рынке. Теперь компания выпустила относительно компактный проектор Mi Smart Compact Projector, который выглядит весьма привлекательно и позволяет пользователю управлять операционной системой Android TV. Это довольно удобно, так как не нужно подключать дополнительную периферию, какие-то приставки или пульты, достаточно просто запустить контент и смотреть его на большой диагонали. К сожалению, пока что стоимость продукта для рынка России никто не назвал, но мы уверены, что Mi Smart Compact Projector будет крайне бюджетным решением. Ранее производитель нас этим радовал.