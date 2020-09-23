Xiaomi представила Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition

В последнее время многие пользователи стали пользоваться видеорегистраторами, так как это позволяет не переживать о безопасности при вождении. Да и сама техника в этом сегменте стала более продвинутой и интересной. Теперь вот компания Xiaomi, которая уже показывала свои варианты, представила новинку под названием Mi Smart Dashcam 2 Standard Edition, которая выглядит достаточно привлекательно и обладает целым рядом преимуществ. Но главная фишка продукта в том, что за него не нужно платить много денег — производитель продает устройство всего за 44 доллара, что по современным меркам крайне доступно на самом деле. Так что мы советуем присмотреться к устройству, ведь оно и правда выглядит достаточно привлекательно на фоне конкурентов.