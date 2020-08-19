Xiaomi представила Mi TV Lux

Xiaomi официально представила технологию Mi TV Lux, которая позволит заметно улучшить качество изображения на новых телевизорах компании. Пока что информации о том, когда именно данная технология будет реализована у нас нет, но производитель неплохо справляется с поставленной задачей выйти на новый уровень развития. Ранее у телевизоров компании было все отлично, помимо качество картинки, но новая технология позволит улучшить изображение, чего будет предостаточно для большинства пользователей. Вопрос только в стоимости новых устройств, ведь пока что об этом вовсе нет информации. Надеемся, что производитель будет и дальше придерживаться плана продавать доступные устройства в ближайшем будущем, ведь это многим крайне необходимо.