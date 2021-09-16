Xiaomi представила Pad 5 и Mi Smart Band 6

Сегодня Xiaomi выпустила новый планшет Pad 5 и версию Mi Smart Band 6 с поддержкой NFC в дополнение к своим новым смартфонам Xiaomi 11. Pad 5 был разработан с расчетом на продуктивность, в частности, как инструмент, предназначенный для людей, которые работают или учатся из дома. Он поставляется с умным пером компании, которое можно использовать для заметок или быстрого создания снимков экрана с помощью функциональных клавиш. В планшете установлена ​​8-мегапиксельная фронтальная камера, которая поддерживает видео 1080p для видеовстреч и занятий. Планшет также имеет встроенную возможность сканировать документы для последующего использования. Поскольку производитель хочет, чтобы планшет служил развлекательным центром, он оснастил устройство 11-дюймовым дисплеем WQHD+ с частотой обновления 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Ещё Xiaomi Pad 5 оснащен 7-нм процессором Qualcomm Snapdragon 860, анонсированным ранее в этом году, который разработчики XDA ранее описывали как пересмотренную версию Snapdragon 855, установленную на большинстве флагманов в 2019 году.

Кроме того, Xiaomi выпустила новую версию Mi Smart Band 6, которая была первоначально представлена ​​в марте 2020 года. Новый гаджет по-прежнему имеет функции, ориентированные на здоровье, включая функцию измерения SpO2, но теперь он также имеет возможность совершать бесконтактные платежи через NFC. Xiaomi заявляет, что объединилась с Mastercard, чтобы добавить эту функцию в носимое устройство, которое теперь также имеет встроенный доступ к голосовому помощнику Amazon Alexa.