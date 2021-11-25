Xiaomi представила Redmi Note 11 4G

Сегодня компания Xiaomi, расширила линейку Note 11, добавив 4G-версию Redmi Note 11. На самом деле это тот же Redmi 10 но с некоторыми доработками. Это означает, что вы получите SoC Helio G88, MIUI 12.5 на базе Android 11 и 6,5-дюймовый ЖК-экран FullHD + с частотой обновления 90 Гц.

Экран имеет селфи-камеру на 8-мегапикселей, а островок камеры на задней панели содержит 50-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокую и 2-мегапиксельную камеру для макросъемки. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Смартфон также поддерживает обратную проводную зарядку мощностью 9 Вт и поставляется с адаптером питания на 22,5 Вт. Redmi Note 11 4G выпускается в трех цветах и ​​имеет два варианта памяти - 4 ГБ / 128 ГБ и 6 ГБ / 128 ГБ по цене 999 и 1099 юаней.