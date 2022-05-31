Xiaomi представила линейку смарт-телевизоров на базе платформы Amazon Fire TV

Xiaomi представила свою первую линейку смарт-телевизоров на базе платформы Amazon Fire TV.

Дебют линейки состоялся в Великобритании, в серию Xiaomi F2 вошли три недорогие модели с диагональю 43, 50 и 55 дюймов. Все они получили «безрамочный» дизайн, разрешение 4К, поддержку HDR10 и HDMI 2.1. Даже самая маленькая модель имеет четыре порта HDMI даже на самой маленькой модели. Цена начинается от 339 фунтов стерлингов (429 долларов США). Отметим, что Xiaomi традиционно продавала телевизоры на платформе Google Android TV за пределами Китая, в том числе в Великобритании. Теперь первый шаг к другой операционной системе сделан. Однако платформа Amazon Fire TV по-прежнему основана на Android.

Основные отличия Amazon Fire TV — другой пользовательский интерфейс, магазин приложений и сервисы Amazon, а не Google. Это изменение примечательно тем, что в прошлом Google не разрешала своим партнерам Android TV использовать Amazon Fire TV, что было прописано в договоре как условие доступа к Google Play Store и другим сервисам Google.