Xiaomi представила новые планшеты для заядлых геймеров

Серия Xiaomi 17 официально представлена, но главным событием стали не только смартфоны — компания также анонсировала новые планшеты Pad 8 и Pad 8 Pro. Обе модели получили 11,2-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3,2K, пиковой яркостью 800 нит и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает DC Dimming, а также стандарты HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision. Для любителей матовых панелей есть специальная версия Matte с покрытием AG, которое снижает отражения до 70%. В планшетах установлены четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 9200 мАч. Xiaomi Pad 8 поддерживает быструю зарядку 45 Вт, а Pad 8 Pro — 67 Вт.

В плане дизайна устройства идентичны — толщина корпуса составляет 5,75 мм, вес — 485 грамм. Оба планшета работают на HyperOS 3, основанной на Android 16, и предлагают одинаковый набор интерфейсов — Wi-Fi 7, порт USB Type-C и Bluetooth 5.4. Различия заключаются в «начинке» — обычный Xiaomi Pad 8 оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 4, поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища. Pro-версия получила флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ памяти. Камеры тоже разные — Pad 8 предлагает 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную, тогда как Pad 8 Pro оснащён 50 Мп сенсором на тыльной панели и 32 Мп модулем для селфи. Впрочем, новинки в любом случае довольно интересные для тех пользователей, которые хотят получить производительный планшет для потребления развлекательного контента.