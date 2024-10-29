Xiaomi представила планшет Pad 7 и Pad 7 Pro

Сегодня в рамках своего фирменного мероприятия в Китае компания Xiaomi официально представила планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro, которые активно обсуждались на просторах интернета на протяжении прошлых нескольких месяцев. Эти устройства практически флагманского уровня, но всё же с определёнными оговорками. Дело в том, что новые планшеты работают на весьма производительных мобильных процессорах, но при этом они не являются флагманскими решениями. Например, планшет Pad 7 оснащён процессором Snapdragon 7+ Gen 3, а Pad 7 Pro работает на Snapdragon 8s Gen 3. При этом обе модели получили 11,2-дюймовый LCD-экран с разрешением 3200x2136 пикселей, соотношением сторон 3:2, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью в 800 нит, а также аккумулятор ёмкостью 8850 мАч. Правда, стоит уточнить, что если базовая версия поддерживает зарядку до 45 Вт, то Pro получила зарядку до 67 Вт.

Кроме того, планшет Pad 7 оснащён основной камерой на 13 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, в то время как у Pad 7 Pro имеется основная камера на 50 Мп и фронтальная камера на 32 Мп. Естественно, оба планшета работают на базе операционной системы HyperOS 2 от Xiaomi, предположительно на основе операционной системы Android 15, хотя это пока не подтверждено. Также обе модели оснащены сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Стоит базовая версия планшета 280 долларов, информации о Pro-версии пока что нет, но она явно будет немного дороже. Но даже в таком случае это будет доступное решение.