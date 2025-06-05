Xiaomi представила планшет Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 доступен как в версии только с Wi-Fi, так и с поддержкой мобильной связи. Оба варианта предлагаются с оперативной памятью на 4 или 8 ГБ и встроенным хранилищем на 128 либо 256 ГБ. Также предусмотрен слот для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ. Камеры представлены фронтальным модулем на 5 Мп и основной на 8 Мп, так что здесь ничего интересного не ждите. Работает планшет под управлением HyperOS 2 на базе Android 15, ёмкость аккумулятора увеличилась до 9000 мАч (на 1000 мАч больше, чем у первой модели), при этом зарядка осуществляется через USB Type-C с мощностью до 18 Вт. Не совсем понятно, зачем было выпускать такой новый планшет, ведь в большинстве своём он ничем не отличается от первой модели, но стоит дороже. Возможно, компания просто хочет подстегнуть продажи доступным решением.