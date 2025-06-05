Xiaomi представила планшет Redmi Pad 2

Сегодня состоялась презентация Redmi Pad 2 — нового пополнения в линейке планшетов Xiaomi. Это преемник базовой модели Redmi Pad, выпущенной в 2022 году, и обновление планшета получилось довольно сдержанными — теперь планшет оснащён 11-дюймовым IPS LCD-экраном с более высоким разрешением 2560х1600 пикселей, повышенной частотой обновления 90 Гц и увеличенной яркостью до 600 нит. Кроме того, добавлена поддержка стилуса Redmi Smart Pen. Одним из ключевых изменений стал новый процессор Helio G100 Ultra, однако по сути это переименованный Helio G99, уже использовавшийся в предыдущей версии, так что значительного прироста производительности ждать не стоит.

Redmi Pad 2 доступен как в версии только с Wi-Fi, так и с поддержкой мобильной связи. Оба варианта предлагаются с оперативной памятью на 4 или 8 ГБ и встроенным хранилищем на 128 либо 256 ГБ. Также предусмотрен слот для карт памяти microSD объёмом до 2 ТБ. Камеры представлены фронтальным модулем на 5 Мп и основной на 8 Мп, так что здесь ничего интересного не ждите. Работает планшет под управлением HyperOS 2 на базе Android 15, ёмкость аккумулятора увеличилась до 9000 мАч (на 1000 мАч больше, чем у первой модели), при этом зарядка осуществляется через USB Type-C с мощностью до 18 Вт. Не совсем понятно, зачем было выпускать такой новый планшет, ведь в большинстве своём он ничем не отличается от первой модели, но стоит дороже. Возможно, компания просто хочет подстегнуть продажи доступным решением.