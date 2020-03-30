Xiaomi представила портативный пылесос Shunzao Z1-Pro

Китайская компания Xiaomi представила беспроводной портативный пылесос Shunzao Z1-Pro.

Xiaomi Shunzao Z1-Pro это легкий и удобный пылесос, который не занимает много места в дома или в квартире.

Пылесос оборудован двухслойной системой фильтрации, также мощным бесщеточным двигателем со скоростью 60 000 оборотов в минуту, благодаря этому пылесос может обеспечивать мощность всасывания до 13 кПа.

Пылесос работает от аккумулятора. Одного заряда хватит до 10 минут работы на максимальной мощности и 30 минут на минимальной мощности. Заряжается пылесос Xiaomi Shunzao Z1-Pro через порт USB-C.

В комплекте с пылесосом входит две насадки. Приобрести пылесос Xiaomi Shunzao Z1-Pro можно на AliExpress за 64 доллара.