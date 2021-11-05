Xiaomi представила проектор с 4К-разрешением

Xiaomi представила в Китае новый проектор премиум-класса под названием Xiaomi Laser Cinema 2 — это первый в мире проектор, поддерживающий Dolby Vision в разрешении 4K. Впервые товар поступит в продажу по специальной сниженной цене во время фестиваля шоппинга Double Eleven, потом производитель обещает повысить стоимость гаджета. Стоит отметить, что представленный Xiaomi Laser Cinema 2 может проецировать экран диагональю 100 дюймов с расстояния 20 см от стены. Однако стоит отметить, что его можно настроить для проецирования экрана размером от 40 до 200 дюймов, но компания рекомендует использовать от 80 до 150 дюймов. Проектор может выводить контент в 4K (3840 x 2160 пикселей) с контрастностью 3000: 1. Он не только покрывает 113% цветовой гаммы Rec.709 и поддерживает стандарты HDR, такие как HDR10 и Dolby Vision. Проектор рассчитан на светоотдачу 2400 ANSI люмен, плюс он использует технологию ALPD RB + (включение красного лазера) для улучшения цветопередачи, есть даже поддержка технологии MEMC (60 Гц).

Говоря о производительности, проектор работает на 64-битной системе-на-чипе MediaTek MT9669, это четырехъядерный процессор на ARM Cortex-A73 с тактовой частотой 1,9 ГГц. Чипсет работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Конечно, данное устройство работает под управлением MIUI for TV со всеми функциями и контентом, которые есть на смарт-телевизорах Xiaomi и Redmi. Фактически, у него даже есть микрофоны для запуска виртуального помощника Xiao AI, в дополнение к динамикам 30 Вт (2 блока по 15 Вт) с поддержкой Dolby Atmos и DTS Sound. Но, конечно, голосовой помощник Xiaomi в России не работает, так что нас этот бонус не касается.