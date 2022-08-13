Xiaomi представила современный проектор Projector 2S

Компания Xiaomi объявила о выпуске нового проектора под названием Xiaomi Projector 2S.

Проектор Xiaomi Projector 2S основан на четырехъядерной однокристальной системой Amlogic T982, она на 100% быстрее, чем Amlogic T972. Устройство имеет 2 ГБ оперативной памяти, а объем флэш-памяти составляет 16 ГБ. Новинка предлагает воспроизведение контента в разрешении 1080p, яркость 850 ANSI люмен и покрытие 100% цветовой гаммы Rec.709, а также поддерживает всенаправленную автокоррекцию при установке сбоку экрана или на потолке.

Xiaomi Projector 2S оснащен двумя динамиками мощностью 10 Вт. Есть режим минимальной задержки 40 мс в играх, порты HDMI 2.1, USB 2.0 и разъем для наушников. Xiaomi Projector 2S оценен в 470 долларов.