Xiaomi представила телевизоры Redmi Smart TV X65, X55 и X50

Компания Xiaomi официально представила Redmi Smart TV X65, X55 и X50 в Индии. Модельный ряд серии Redmi Smart TV X включает три модели: X65, X55 и X50. Отличаются телевизоры только диагональю, остальные характеристики идентичны.

Серия Redmi Smart TV X оснащены ЖК-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей (4K), цветовым охватом 85% NTSC и цветовым охватом 92% DCI-P3. Телевизоры поддерживают все стандарты HDR (HDR10, HDR10 +, HLG и Dolby Vision). Кроме того в моделях используется платформа с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A55 и графическим процессором ARM Mali G52 MP2. Доступно 2 ГБ ОЗУ и 16 встроенной памяти.

Работают телевизоры на Android TV 10. Redmi Smart TV X65, X55 и X50 поддерживают все стриминговые сервисы, есть встроенный Chromecast, Google Assistant и Mi Home. Другие особенности: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, три разъема HDMI 2.1, eARC, два порта USB 2.0, разъем для наушников и порт Ethernet.

Redmi Smart TV X65 продается в Индии за 57 999 рупий (799 долларов), X55 за 38 999 рупий (537 долларов) и X50 за 32 999 рупий (455 долларов).