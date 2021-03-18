Xiaomi представила телевизоры Redmi Smart TV X65, X55 и X50

Компания Xiaomi официально представила Redmi Smart TV X65, X55 и X50 в Индии. Модельный ряд серии Redmi Smart TV X включает три модели: X65, X55 и X50. Отличаются телевизоры только диагональю, остальные характеристики идентичны.

Серия Redmi Smart TV X оснащены ЖК-панелью с разрешением 3840 x 2160 пикселей (4K), цветовым охватом 85% NTSC и цветовым охватом 92% DCI-P3. Телевизоры поддерживают все стандарты HDR (HDR10, HDR10 +, HLG и Dolby Vision). Кроме того в моделях используется платформа с четырехъядерным процессором ARM Cortex-A55 и графическим процессором ARM Mali G52 MP2. Доступно 2 ГБ ОЗУ и 16 встроенной памяти.

Работают телевизоры на Android TV 10. Redmi Smart TV X65, X55 и X50 поддерживают все стриминговые сервисы, есть встроенный Chromecast, Google Assistant и Mi Home. Другие особенности: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, три разъема HDMI 2.1, eARC, два порта USB 2.0, разъем для наушников и порт Ethernet.

Redmi Smart TV X65 продается в Индии за 57 999 рупий (799 долларов), X55 за 38 999 рупий (537 долларов) и X50 за 32 999 рупий (455 долларов).
Комментарии и отзывы Redmi Smart TV X65, X55 и X50
Обзоры:
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор Hisense 43AE7400F 43Обзор Hisense 43AE7400F 43". Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для PlayStation 5 и Xbox Series X
Лучший телевизор. Samsung UE50TU7090UЛучший телевизор. Samsung UE50TU7090U
Новости:
Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ

Долгое время в качестве платформы для Смарт.ТВ выбирались собственные оболочки или Google TV. Не так давн...
C SEED M1 стоит безумных денег и выезжает из пола

Официально представлен новый C SEED M1 — это огромный 165-дюймовый складной телевизор с технологией Micro...
Xiaomi India официально подтвердила о старте продаж телевизоров Redmi в Индии

Xiaomi продает в Индии смарт-телевизоры под брендом Mi TV с начала 2018 года. В настоящее время это крупн...
Обзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденьяОбзор TESORO Alphaeon S3. Премиальное игровое кресло с регулируемой длиной сиденья
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100FЛучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100F
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
Смартфон Samsung Galaxy A72 получит 64-М...
Смартфон Samsung Galaxy A72 получит 64-МПрофильный ресурс Sammobile поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, который еще не был пр...
Шутер от третьего лица Outriders отложен...
Шутер от третьего лица Outriders отложенРабота над игрой Outriders ведется достаточно давно. Изначально, игра должна была выйти 2 февраля, но раз...
Тонкий ИБП Ippon Smart Winner II 1U скор...
Тонкий ИБП Ippon Smart Winner II 1U скорПроизводитель источников бесперебойного питания Ippon представил новую модель Smart Winner II 1U. ИБП Sma...
OPPO A91 получил Android 11...
OPPO A91 получил Android 11Китайский производитель смартфонов OPPO доставляет пользователям обновление ColorOS 11 на базе Android 11...
Samsung Galaxy M30s получает обновление ...
Samsung Galaxy M30s получает обновление Samsung начала выпуск обновления One UI 3.0 на базе Android 11 для своих устройств, несколько моделей уже...
Представлен ПК-корпус Jonsbo UMX6 Black...
Представлен ПК-корпус Jonsbo UMX6 BlackКомпания Jonsbo пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью UMX6 Black, который отличается от пре...
Genesis анонсировала беспроводную гарнит...
Genesis анонсировала беспроводную гарнитGenesis анонсировала беспроводную гарнитуру Selen 400. Гарнитура совместима как с PC, так и с консолями N...
Рендеры Redmi K40 оказались фейками...
Рендеры Redmi K40 оказались фейкамиОдин из руководителей Xiaomi Лу Вейбинг заявил о том, что появившиеся недавно в сети изображения еще не п...
Apple скоро прекратит производство iPhon...
Apple скоро прекратит производство iPhonНедавно стало известно о том, что компания Apple ограничила производство смартфона iPhone 12 mini из-за с...
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищ...
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищВ центре внимания недорогие умные часы Lenovo S2, выполненные в водонепроницаемом корпусе с функциями мон...
В 2021 выйдет четыре смартфона Nokia с п...
В 2021 выйдет четыре смартфона Nokia с пНа данный момент HMD Global продает только один смартфон с поддержкой 5G — это Nokia 8.3 5G, который такж...
Redmi Note 8 уже получил бета-версию And...
Redmi Note 8 уже получил бета-версию AndКомпания Xiaomi запустила ограниченное бета-тестирование фирменной оболочки MIUI 12.5 на базе Android 11 ...
Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7Обзор Lenovo IdeaPad 5 14ITL05. Ноутбук для работы и учебы с Intel Core i5-1135G7
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor