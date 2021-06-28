Xiaomi представила телевизоры линейки Mi TV 6 Extreme Edition

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует выпустить новую премиальную линейку телевизоров, а сегодня эта информация официально подтвердилась — производитель показал миру Mi TV 6 Extreme Edition, который является представителем премиального сегмента телевизоров. Главная особенность данного телевизора заключается в том, что у него в верхней части имеется выдвижная панель с двойной камерой. Данная камера используется для общения по различным приложениям, чтобы пользователь, с которым вы общаетесь, мог видеть своего собеседника. На текущий момент полного списка приложений, которые поддерживают данную камеру, нет, но большинство современных приложений уже давно поддерживают камеры в телевизоре и проблем с этим быть не должно.

Также стоит отметить, что данный телевизор поддерживает все современные технологии отображения изображения, включая HDR, благодаря чему качество изображения на этом телевизоре должно быть весьма конкурентоспособным. А также есть три варианта диагонали, благодаря чему пользователь получает возможность выбрать именно тот телевизор, которая ему подходит под дизайн интерьер, или подходит по размерам комнаты. Стоимость данного телевизора для рынка России пока что не называется, так как модель представлена исключительно в Китае, но в самое ближайшее время стоимость новинки для нашего рынка мы тоже узнаем. Нужно лишь немного подождать релиза.