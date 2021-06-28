Xiaomi представила телевизоры линейки Mi TV 6 Extreme Edition

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует выпустить новую премиальную линейку телевизоров, а сегодня эта информация официально подтвердилась — производитель показал миру Mi TV 6 Extreme Edition, который является представителем премиального сегмента телевизоров. Главная особенность данного телевизора заключается в том, что у него в верхней части имеется выдвижная панель с двойной камерой. Данная камера используется для общения по различным приложениям, чтобы пользователь, с которым вы общаетесь, мог видеть своего собеседника. На текущий момент полного списка приложений, которые поддерживают данную камеру, нет, но большинство современных приложений уже давно поддерживают камеры в телевизоре и проблем с этим быть не должно.

Также стоит отметить, что данный телевизор поддерживает все современные технологии отображения изображения, включая HDR, благодаря чему качество изображения на этом телевизоре должно быть весьма конкурентоспособным. А также есть три варианта диагонали, благодаря чему пользователь получает возможность выбрать именно тот телевизор, которая ему подходит под дизайн интерьер, или подходит по размерам комнаты. Стоимость данного телевизора для рынка России пока что не называется, так как модель представлена исключительно в Китае, но в самое ближайшее время стоимость новинки для нашего рынка мы тоже узнаем. Нужно лишь немного подождать релиза.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV 6 Extreme Edition
Реалистичная графика Red Dead Redemption...
Red Dead Redemption 2 является одной из самых красивых игр на сегодняшний день. Команда из "Digital Dream...
Сбер запускает ТВ-медиацентр с умной кам...
SberDevices запускает совершенно новый для российского рынка продукт SberBox Top — ТВ-медиацентр с умной ...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 оценен...
Компания ASUS дала старт приему российских предзаказов геймерского смартфона ROG Phone 5, который пока до...
iPhone 13 Porduct Red показали на видео...
В сети появились изображения и видео со смартфоном iPhone 13 Product Red, выход которого ожидается грядущ...
Samsung Galaxy A22 5G замечен в Geekbenc...
В сети постепенно распространяются информации о грядущем смартфоне Samsung Galaxy A22. Но теперь же, устр...
Redmi AirDots 3 Pro доступен за 55$...
Китайский бренд смартфонов Redmi выпустила новые беспроводные наушники AirDots 3 Pro. ...
Новый iMac получил процессор M1 и семь р...
Компания Apple представила новый iMac (2021), который получил обновленный дизайн и улучшенную производите...
Samsung Galaxy S21 FE засветился в бенчм...
В базе данных популярного бенчмарка Geekebench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy S21 FE, к...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor