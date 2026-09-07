Xiaomi представила умный браслет Smart Band 11

Компания Xiaomi представила в Китае фитнес-браслет Smart Band 11 — важно не путать новинку с уже существующим Smart Band 11 Active, это разные устройства. Smart Band 11 сохранил фирменный дисплей в форме вытянутой капсулы. Его диагональ по-прежнему составляет 1,72 дюйма, а в основе используется AMOLED-матрица. При этом Xiaomi заметно увеличила максимальную яркость — если Smart Band 10 обеспечивал до 1500 нит, то новый браслет способен выдавать 2000 нит, благодаря чему информация на экране должна лучше читаться под прямыми солнечными лучами. Компания также поработала над габаритами устройства, сделав его более тонким. Толщина корпуса составляет всего 9,99 мм, а рамки вокруг дисплея имеют ширину 2 мм. На первый взгляд получается, что новинка стала легче предыдущей модели практически по всем параметрам.

Однако Xiaomi указывает размеры самого браслета без учёта ремешка и датчика сердечного ритма, поэтому реальные показатели будут немного выше. Несмотря на уменьшившиеся размеры, Smart Band 11 сохранил защиту от воды по стандарту 5ATM. Набор функций для мониторинга состояния организма также остался широким — браслет отслеживает частоту сердцебиения, уровень кислорода в крови и стресс, а также предлагает специальные функции для контроля женского здоровья. Для занятий спортом предусмотрено 150 режимов. Отдельное внимание Xiaomi уделила сну — Smart Band 11 получил профессиональные инструменты для анализа сна и мониторинг вариабельности сердечного ритма.