Xiaomi представила умный матрас

Мы буквально каждый день пишем новости о новых продуктах компании Xiaomi, так как этот производитель выпускает действительно много интересных гаджетов. Например, сегодня производитель официально анонсировал умных матрас Xiaomi 8H Smart Mattress, который позволит настраивать его положение, плюс он довольно мягкий, удобный и предоставляет возможность спокойно наслаждаться отдыхом, сном или чем-то в таком духе. Вопрос только в стоимости данного матраса, ведь на текущий момент Xiaomi 8H Smart Mattress только планируют отправить в продажу и мы не можем спрогнозировать, когда данное устройство попадет на территорию нашей страны и за какую цену. Но стоит понимать, что производитель достаточно положительно относится к цене продукции.